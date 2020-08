Laghi, trekking e bollicine: la top ten delle vacanze nelle terre di Brescia (Di venerdì 7 agosto 2020) Partire (e ripartire) senza allontanarsi troppo da casa e nella massima sicurezza in una delle zone che ha più patito il virus. Ma che in questa estate di incertezza e “viaggi” last minute è sicuramente fra le più attente e intraprendenti nell’offrire un caleidoscopio di attrazioni e agevolazioni per ogni gusto, età e necessità.Dalla Valle Camonica ai vigneti della Franciacorta fino alle soste gourmet ecco le dieci cose da non perdere nei dintorni di Brescia.Arte rupestrePrimo sito Unesco in Italia, l’arte rupestre della Valle Camonica è una straordinaria galleria all’aria aperta di oltre 200.000 incisioni catalogate. Dal lago d’Iseo fino a Ponte di Legno, in ben 180 siti distribuiti fra 24 comuni, la Valle dei Segni attraversa 12mila anni di storia, dalla fine del Paleolitico ... Leggi su huffingtonpost

Per chi ama lo slow travel all’insegna della camminata lenta, imperdibili la Via Valeriana e il Cammino di Carlo Magno, due percorsi paesaggistici, storici e culturali da percorrere in più giorni, che ...

Da Piedicavallo al lago del Mucrone: la magia dei concerti ad alta quota

La musica torna a risuonare tra vette, rocce e laghi alpini in due appuntamenti in programma questo fine settimana. Il «Piedicavallo festival», che sta vivendo la sua settimana più intensa grazie alla ...

