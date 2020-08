L’agente di Veretout: “Era a Napoli solo per ritirare un’auto. Resta al 100% alla Roma” (Di venerdì 7 agosto 2020) Arriva la definitiva, almeno ufficialmente, smentita di un possibile avvicinamento tra il Napoli e Veretout. A parlare Mario Giuffredi, agente del centrocampista della Roma nel corso del suo intervento a Radio Punto Nuovo: “È stato ieri a Napoli per ritirare un’auto che, dati i numerosi impegni di campionato, non ha potuto prendere prima. Non ho visto la partita di ieri, ma la Roma è una squadra forte. Certamente il giocatore deve fare delle sue valutazioni, lui non ha problemi a stare in questa squadra ed in questa città, ovviamente entrano in ballo altre dinamiche. Resta al 100% alla Roma” L'articolo L’agente di Veretout: “Era a Napoli solo per ... Leggi su ilnapolista

