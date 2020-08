La vita in diretta Estate, Andrea Delogu: “Anche io ho la cellulite” e mostra le gambe alla telecamera (Di venerdì 7 agosto 2020) Puntuali come le zanzare e i saldi, ogni Estate tornano le pubblicità degli anticellulite, per ricordare alle donne che cuscinetti e buccia d’arancia prima spariscono e meglio è. Ma Andrea Delogu, da sempre battagliera per l’accettazione del corpo femminile, dallo studio della vita in diretta Estate ha fatto una piccola rivoluzione: ha sollevato il vestito mostrando le gambe, per far vedere che anche lei, come tutte le donne, ha qualche piccolo segno di ritenzione idrica. Addirittura ha chiesto alla regia di stringere l’inquadratura per mostrarlo chiaramente agli spettatori. Il tutto di fronte all’occhio esperto di Cristina Fogazzi, in arte l’Estetista Cinica. Così ... Leggi su ilfattoquotidiano

