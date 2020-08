La valanga di immigrati positivi Allerta a Treviso e a Lampedusa (Di venerdì 7 agosto 2020) Sofia Dinolfo Non c'è tregua sul fronte sanitario per quanto concerne i migranti giunti nelle coste italiane in questi giorni. Dal sud al nord Italia i numeri di positività al coronavirus sono allarmanti Sono in aumento i casi di positività al coronavirus dal fronte siciliano e, ancora una volta, a risultarne affetti sono i migranti sbarcati a Lampedusa. Sono 12 infatti gli stranieri risultati positivi al Covid e che dallo scorso martedì mattina si trovano a bordo della nave Azzurra. Ad ufficializzare la loro positività al virus sono stati i tamponi ai quali sono stati sottoposti i primi 350 ospiti che dall’hotspot di contrada Imbriacola sono stati poi trasferiti sul traghetto quarantena. Qui è stata creata un’apposita zona rossa riservata ... Leggi su ilgiornale

Sono in aumento i casi di positività al coronavirus dal fronte siciliano e, ancora una volta, a risultarne affetti sono i migranti sbarcati a Lampedusa. Sono 12 infatti gli stranieri risultati positiv ...

