La turista che ha partorito in spiaggia a Cattolica: "Non sapevo di essere incinta" (Di venerdì 7 agosto 2020) La mamma, 45enne turista austriaca in vacanza con la famiglia, non sapeva di essere incinta e lui era nato nel pomeriggio del primo agosto in uno stabilimento balneare di Cattolica, nel Riminese.Mamma e bambino stanno bene e dopo le dimissioni dall’ospedale Infermi di Rimini la coppia ha deciso di registrare la nascita del loro settimo figlio nella città in cui è venuto alla luce. “Abbiamo scelto di chiamarlo Paolo come il bagnino”, hanno spiegato i genitori accolti negli uffici dell’anagrafe con “grande gioia”, racconta l’amministrazione comunale di Cattolica su Facebook.La 45enne ha raccontato di non sapere di essere incinta, spiega il Comune. Il loro figlio più grande ha 21 anni e il minore 10. Il parto, ... Leggi su huffingtonpost

