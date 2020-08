"La sua sola strategia? Ammazzarci": l'ira della Maglie contro Conte, il "killer" del nostro Paese (Di venerdì 7 agosto 2020) Tutto come previsto. Giuseppe Conte si era battuto a lungo contro la desecretazione degli atti del Cts sul coronavirus e ora si capisce perché: lockdown su base nazionale e non locale così come suggerito dagli esperti, rifiuto del governo di istituire una zonna rossa ad Alzano Lombardo e Nembro. Insomma, di scheletri nell'armadio il presunto avvocato del popolo ne aveva parecchi. E contro Conte, ecco piovere il tweet inferocito di Maria Giovanna Maglie, che come sempre non fa sconti: "Spero che la fondazione Einaudi (che ha diffuso i verbali, ndr) oltre a ringraziare Giuseppi per quei quattro fogli che si è degnato di sganciare, dica che non c'è stata nessuna strategia né sanitaria né economica del governo, solo chiuderci in casa e ammazzare ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : sua sola Sulle tracce delle belve per ritrovare se stessi ilGiornale.it Verbali Cts, Maria Giovanna Maglie contro Giuseppe Conte: "La sua unica strategia? Ammazzare l'Italia"

Tutto come previsto. Giuseppe Conte si era battuto a lungo contro la desecretazione degli atti del Cts sul coronavirus e ora si capisce perché: lockdown su base nazionale e non locale così come sugger ...

Sulle tracce delle belve per ritrovare se stessi

Benedico mio padre che prima di andarsene mi educò alla montagna e al bosco. Di solito ci dirigevamo verso il Gran San Bernardo, quello valicato da Napoleone rintracciate quell'impresa in Vertigini, e ...

