La storia di Israa, la sposa travolta dall’esplosione di Beirut (Di venerdì 7 agosto 2020) Si chiama Israa Seblani ed è un medico endocrinologo: rimandava il matrimonio da tre anni, il destino le ha giocato uno scherzo terribile. Ha ventinove anni e ha scelto di lasciare il Libano per completare la sua specializzazione medica negli Stati Uniti e precisamente a Detroit. Aveva deciso di tornare in Libano per celebrare le nozze, dal momento che il marito non aveva … L'articolo La storia di Israa, la sposa travolta dall’esplosione di Beirut è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

