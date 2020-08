La Sicilia trema, indice Rt più alto d'Italia. Musumeci: «Pronto a chiudere di nuovo tutto» (Di venerdì 7 agosto 2020) Coronavirus, allarme in Sicilia, che in questo momento ha indice Rt di 1,62 (rispetto a una media Italiana di 1.01) il più alto in Italia. «Basta fare finta di nulla. Saremo costretti... Leggi su ilmessaggero

Coronavirus, allarme in Sicilia, che in questo momento ha indice Rt di 1,62 (rispetto a una media italiana di 1.01) il più alto in Italia. «Basta fare finta di nulla. Saremo ...

Viaggio in Sicilia, mare da film: un giro nell'Isola del cinema

L’immagine che le si para davanti prima ancora di cominciare il suo itinerario nella Sicilia cinematografica è la «forza dirompente della roccia» di Favignana, il tufo, «questa pietra che viene scavat ...

