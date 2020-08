La Sea Watch 4 sta per salpare. Ecco chi ha finanziato con 1,3mln di € l’acquisto dell’ammiraglia (Di venerdì 7 agosto 2020) 1 milione e 300mila euro sono stati spesi per comprare la nave “più attrezzata del Mediterraneo”.Parliamo della Sea Watch, il nome dell’ammiraglia delle Ong” che sta per salpare dal porto catalano di Burriana, alla ricerca di barconi di migranti davanti le coste libiche e tunisine, che vogliono far sbarcare da noi. Come riferisce il Messaggero, si tratterebbe soprattutto di fondi provenienti dalla Chiesa evangelica tedesca, dal presidente della Conferenza episcopale tedesca, il cardinale cattolico Reinhard Marx e dalla Chiesa riformata svizzera. Tutti riuniti in nome della santa alleanza, la «United4rescue» con le Ong estremiste tedesche e con l’appoggio materiale di Acli. L’equipaggio sarà costituito da 21 persone, “non tutte volontarie a gratis” e reclutate dai tedeschi di ... Leggi su ilparagone

