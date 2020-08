La scomposta reazione e la disinformazione del medico NoVax su Covid-19 e vaccini: «Bastardi! Assassini!» (Di venerdì 7 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (7 agosto)Ci segnalano un video NoVax pubblicato il 4 agosto 2020 da Roberto Petrella dal suo profilo Facebook, dove interviene con violenza verbale nei confronti di medici e non solo sulla questione Coronavirus. Dopo una «breve» introduzione, dove ritiene di dare sempre informazioni vere senza però voler dire le sue fonti, annuncia di far sapere agli utenti che cosa è successo e cosa succederà. In realtà le sue affermazioni sono datate, trattate qualche mese fa in un articolo di Open. Di fatto, il signor Roberto non vuole dare le sue fonti e lo spiega apertamente così: «Non mi chiedete chi mi dà le notizie perché io vi ho sempre dato e vi darò sempre notizie vere!». Non funziona così e un medico, come si definisce nel video stesso, ... Leggi su open.online

Ultime Notizie dalla rete : scomposta reazione La scomposta reazione e la disinformazione del medico NoVax su Covid-19 e vaccini: «Bastardi! Assassini!» Open Bimbo di 4 mesi muore all’ospedale Di Cristina di Palermo, disposta l’autopsia

Un bambino di appena 4 mesi, nato ad aprile, è morto per cause al momento ignote all’ospedale pediatrico Di Cristina di Palermo, noto come l‘ospedale dei bambini. Il decesso ha causato l’immediata sco ...

Un bambino di appena 4 mesi, nato ad aprile, è morto per cause al momento ignote all’ospedale pediatrico Di Cristina di Palermo, noto come l‘ospedale dei bambini. Il decesso ha causato l’immediata sco ...