La Roma dà primo dispiacere a Friedkin, fuori dall’Europa League (Di venerdì 7 agosto 2020) Il Siviglia batte 2-0 la Roma nel campo neutro di Duisburg e vola ai quarti di finale di Europa League. Entrambi i gol arrivano in un primo tempo dominato dagli spagnoli e portano le firme di Reguilon (22') ed En-Nesyri (44'). I giallorossi non si rendono quasi mai pericolosi e chiudono la serata con appena un tiro in porta in 90'. Nell'ultimo minuto di recupero c'è anche il rosso diretto per Mancini. Gli uomini di Lopetegui affronteranno la vincente tra Wolverhampton e Olympiakos. Avanza anche il Bayer Leverkusen, 1-0 ai Rangers che sarà avversario dell'Inter. Leggi su ilfogliettone

