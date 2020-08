La Regione individua centri di accoglienza per detenuti senza fissa dimora (Di venerdì 7 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIl Garante per le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Campania Samuele Ciambriello, comunica che la Regione Campania, l’assessorato alle politiche sociali, di concerto con l’ufficio del Garante, con il Provveditorato regionale, l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna e Dipartimento Giustizia minorile e di comunità della Campania, hanno portato a termine la procedura per l’assegnazione di una somma pari a 300.000.00 euro concessi da Cassa delle Ammende – Ministero della giustizia, utili alla realizzazione di una progettualità rivolta all’accoglienza di detenuti, detenute, detenute madri con figli e giovani adulti dai 18 ai 25 anni, senza fissa dimora per un totale di 65 ... Leggi su anteprima24

