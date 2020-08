La regina dell’intrattenimento Keke Palmer presenterà i prossimi “VMAs” 2020 (Di venerdì 7 agosto 2020) MTV ha annunciato che la potentissima regina dell’intrattenimento Keke Palmer presenterà i prossimi “VMAs” 2020 che si svolgeranno domenica 30 agosto al Barclays Center di New York City. In Italia lo show sarà trasmesso in diretta su MTV (canale 130 Sky e in streaming su NOW TV) la notte tra domenica 30 e lunedì 31 agosto alle 02.00 e sarà preceduta da un preshow. La versione sottotitolata, sempre su MTV, andrà in onda lunedì 31 agosto alle 21.10 e martedì 1° settembre dalle 20.00 su MTV Music (canale 131 e 704 di Sky). Grazie alle performance di alcuni dei più grandi nomi della musica internazionale, l’evento coinvolgerà tutti i fan in uno show musicale davvero speciale, perché la musica, soprattutto in ... Leggi su domanipress

