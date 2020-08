"La promessa che mi fece Ibrahimovic". Milan, parla Zvonimir Boban: il patto rossonero che avevano nascosto (Di venerdì 7 agosto 2020) Tempo dopo essersene andato via sbattendo la porta dal Milan, torna a parlare Zvonimir Boban. Lo fa in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, dove conferma: "Rifarei tutto". Dunque, su Paolo Maldini: "Deve restare. Ha dimostrato competenza. Ci siamo divertiti troppo poco tempo, ma c'est la vie". Quindi Zlatan Ibrahimovic, che proprio Zorro e Maldini avevano inseguito a lungo: "Ibra è un genio, una forza della natura e fa ancora la differenza - premette -. La sua importanza è evidente, con lui è cambiato tutto nella squadra a partire dalla crescita dei giovani. Basta vedere Rafael Leao, che è un talento straordinario, ma aveva bisogno di una guida e ha avuto la migliore possibile. Per tutto questo dobbiamo sempre ringraziare e rispettare Zlatan. E' ... Leggi su liberoquotidiano

Confermi i dati per evitarne il blocco". I clienti di Euronics e Iliad, invece, hanno ricevuto messaggi che promettono premi e ricariche gratis. Per evitare di cadere nella trappola di questi ...

