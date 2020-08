La procuratrice di New York vuole chiudere la NRA (Di venerdì 7 agosto 2020) I dirigenti della potente lobby delle armi statunitensi sono accusati di aver intascato milioni e milioni di fondi, usandoli per spese personali Leggi su ilpost

