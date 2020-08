La Marina e il balletto della vergogna. Così la caserma diventa un villaggio vacanze (Video) (Di venerdì 7 agosto 2020) Roma, 7 ago – Plotone schierato e presentat’arm? Macché, troppo antiquato. Meglio lasciarsi andare a un balletto liberatorio, manco fossimo alla baby dance di un villaggio vacanze. È quello che è successo alla Scuola reclute di Taranto della Marina militare, dove i Marinai della caserma si sono ritrovati nel piazzale per dar vita a questo siparietto imbarazzante. La comandante del plotone, con tanto di divisa e sciabola da cerimonia, ha fatto partire le note di Jerusalema, costringendo poi il resto della truppa a seguire i passi della danza: uno spettacolo pietoso. Il balletto diventa virale C’è però un problema: da un angolo del ... Leggi su ilprimatonazionale

Un filmato divenuto virale in rete che ha portato i vertici e il ministero a effettuare verifiche per confermarne l’autenticità (e, probabilmente, a prendere alcuni provvedimenti). Da qualche ora circ ...I marinai schierati nel piazzale della caserma te li aspetti sull’attenti, in attesa dell’alzabandiera o di una cerimonia ufficiale. Invece inizia uno show che ora imbarazza il Ministero della Difesa.