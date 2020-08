La costruzione da dietro costa al Real Madrid un gol da polli (VIDEO) (Di venerdì 7 agosto 2020) La costruzione da dietro. La tanto decantata costruzione da dietro, costa il primo gol al Real Madrid che va sotto contro la squadra di Guardiola prima del pari del solito Benzema. Il Real Madrid cincischia con una serie di passaggi in area di rigore, la palla arriva a Varane che si fa soffiare il pallone e il City segna come se stesse in Villa comunale. Un gol da scuola media che invece possiamo guardare anche in Champions League, grazie al calcio contemporaneo. Varane deu mole, Gabriel Jesus tomou e rolou para Sterling marcar o 100º gol com a camisa do clube: Manchester City 1×0 Real Madrid (ida: 2×1) #UCL pic.twitter.com/kwe7jDwmZE — Goleada Info (de ) (@goleada info) August ... Leggi su ilnapolista

