La campagna di Trump modifica le foto di Biden negli annunci pubblicitari (Di venerdì 7 agosto 2020) In un nuovo annuncio pubblicitario la campagna del presidente Trump altera più foto dell’ex vicepresidente Joe Biden. In un’immagine, il team Trump fa sembrare che Biden abbia fatto campagna elettorale solo nel suo seminterrato. Inoltre, la campagna utilizza altre due immagini, una di Biden a una festa in casa in Iowa e una in cui … Leggi su periodicodaily

fattoquotidiano : Coronavirus, “bimbi praticamente immuni” Twitter blocca post della campagna di Trump e Facebook lo cancella (ed è l… - homefar2001 : RT @AntonioSocci1: Facebook e Twitter hanno sospeso l'account della campagna del presidente @realDonaldTrump. Questo fa capire dove sta il… - ZilloAnto : RT @AntonioSocci1: Facebook e Twitter hanno sospeso l'account della campagna del presidente @realDonaldTrump. Questo fa capire dove sta il… - periodicodaily : La campagna di Trump modifica le foto di Biden negli annunci pubblicitari #trump #biden - ehvabbuo : RT @perchetendenza: 'Facebook e Twitter': Perché hanno rispettivamente rimosso un post della pagina di Donald Trump in cui si affermava che… -