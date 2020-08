La caduta e la risalita, il dramma di Ilaria Cusinato: “mi sfondavo di cibo e vomitavo con lo spazzolino, fare coscienza è il primo passo” (Di venerdì 7 agosto 2020) Una storia difficile da raccontare, un problema grave che Ilaria Cusinato è riuscita ad affrontare e piano piano a lasciarsi alle spalle, riprendendosi in mano la propria vita per farne qualcosa di grande. La nuotatrice italiana ha raccontato i suoi disturbi alimentari, causati dal fatto di vedersi grassa e inutile al cospetto dei propri colleghi. Pensieri scacciati dopo tanta fatica e vomiti auto-indotti, da cui Ilaria si è risollevata grazie alla sua forza di volontà. Ronny Hartmann/Getty ImagesI problemi sono iniziati già al primo collegiale, come raccontato dall’atleta azzurra: “il mio primo, vero, collegiale di alto livello è stato un trauma. Eravamo a Flagstaff, Arizona, per un periodo di allenamento in altura. Tutte le altre erano delle ... Leggi su sportfair

