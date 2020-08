La Bielorussia va al voto in un clima di repressione (Di venerdì 7 agosto 2020) Il presidente Aleksandr Lukašenko, al potere da 26 anni, cerca la rielezione domenica 9 agosto. Negli ultimi mesi ha fatto arrestare gli oppositori. Lo sfidano tre donne e lui reagisce con violenza. Leggi Leggi su internazionale

“Smettetela di chiamarmi scarafaggio baffuto, sono ancora il presidente di questo paese”, ha tuonato Aleksandr Lukašenko. Ma le sue parole non suonano particolarmente presidenziali. Lukašenko è presid ...

Bielorussia: Commissione elettorale, affluenza alle urne voto anticipato pari al 22,47 per cento

Minsk, 07 ago 10:36 - (Agenzia Nova) - L'affluenza alle urne durante i primi tre giorni di votazioni anticipate alle elezioni presidenziali in Bielorussia si è attestata al 22,47 per cento. Lo ha rife ...

