La Bella e la Bestia, i registi del cartoon: "Nemmeno un dollaro dai live action Disney" (Di venerdì 7 agosto 2020) Kirk Wise e Gary Trousdale, i due registi di classici Disney come La Bella e la Bestia hanno rivelato di non aver percepito nessuna retribuzione per il rifacimento 'live action' del 2017. Kirk Wise e Gary Trousdale, i due registi di classici Disney come La Bella e la Bestia hanno rivelato di non aver percepito nessuna retribuzione per il rifacimento live action del 2017, nonostante compaiano come come produttori esecutivi e molti spezzoni siano stati ripresi fedelmente dal film di animazione originale. L'incredibile dichiarazione arriva a margine di una lunga chiacchierata online organizzata da Collider, chiamata Collider Connected, in cui i due autori si sono soffermati anche su ... Leggi su movieplayer

