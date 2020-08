L.elettorale: Gelmini, 'non è questione privata della maggioranza' (Di venerdì 7 agosto 2020) Roma, 7 ago. (Adnkronos) - Sulla legge elettorale "Forza Italia è per il maggioritario, in maniera netta, senza se e senza ma. Noi vogliamo che la sera delle elezioni si sappia chi vince, e vogliamo garantire la governabilità. La maggioranza vuole fare della legge elettorale un fatto proprio, e questa è la cosa che ci preoccupa di più". Lo ha affermato Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, ai microfoni di 'Radio anch'io' su Radiouno Rai. "Abbiamo già visto modificare per decreto la legge elettorale della Regione Puglia -ha aggiunto- e abbiamo letto in questi giorni dichiarazioni di esponenti importanti dei partiti che sostengono il Conte bis che trattano l'argomento come se fosse ... Leggi su iltempo

TV7Benevento : L.elettorale: Gelmini, 'non è questione privata della maggioranza'... - Agenparl : L.ELETTORALE: GELMINI, FI PER MAGGIORITARIO, PER MAGGIORANZA È TEMA PRIVATO - - Agenparl : L.ELETTORALE: GELMINI, NON È EMERGENZA, FI CON C.DESTRA PER SISTEMA MAGGIORITARIO - - Agenparl : L. ELETTORALE: GELMINI, PANTOMIMA MAGGIORANZA SU PROPORZIONALE IMBARAZZANTE - - masia_paola : @DalilaAdrower Gelmini! Aiutooooooo! La grande politica che ha riformato in modo disastroso la scuola! Adesso è co… -

Ultime Notizie dalla rete : elettorale Gelmini L.elettorale: Gelmini, 'non è questione privata della maggioranza' SassariNotizie.com L.elettorale: Gelmini, 'non è questione privata della maggioranza'

Roma, 7 ago. (Adnkronos) - Sulla legge elettorale "Forza Italia è per il maggioritario, in maniera netta, senza se e senza ma. Noi vogliamo che la sera delle elezioni si sappia chi vince, e vogliamo g ...

Berlusconi: "È necessario superare questo governo"

Un’Italia che ha bisogno di una spinta in più per ripartire. Qualcosa che solo il centrodestra riuscirebbe a garantire a un Paese uscito ammaccato dall’emergenza coronavirus. Per farlo, saranno fondam ...

Roma, 7 ago. (Adnkronos) - Sulla legge elettorale "Forza Italia è per il maggioritario, in maniera netta, senza se e senza ma. Noi vogliamo che la sera delle elezioni si sappia chi vince, e vogliamo g ...Un’Italia che ha bisogno di una spinta in più per ripartire. Qualcosa che solo il centrodestra riuscirebbe a garantire a un Paese uscito ammaccato dall’emergenza coronavirus. Per farlo, saranno fondam ...