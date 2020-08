L’ Aeronautica Militare Italiana verso il Libano (Di venerdì 7 agosto 2020) Le esplosioni nella città di Beirut di questi giorni, vedono l’ intervento dell’ Aeronautica Militare Italiana, per il sostegno Militare contro le minacce chimiche, e per gli aiuti umanitari, alla popolazione. Tuttavia, le misure di solidarietà, al territorio libanese, arrivano da parte di tutto il mondo, per gli aiuti di prima necessità. Inoltre, Lorenzo Guerini, … Leggi su periodicodaily

infoitinterno : Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare fino a mercoledì 12 Agosto - Pao_Cam64 : RT @pampam77019344: #NoWar Il mattino del #6agosto 1945 alle ore 8:15 l'aeronautica militare #USA sganciò la bomba atomica #LittleBoy sulla… - depetro : @MarianoGiustino @RadioRadicale Aeronautica militare italiana è già atterrata ieri a #Beirut per fornire primi aiut… - forestale82 : RT @militarynewsita: Beirut, SMD mette a disposizione due velivoli C-130J dell’Aeronautica Militare per trasporto di specialisti e aiuti um… - amiko1963 : @luigidimaio Vergogna pagate un paese straniero per dar finta di fermare i clandestini...perchw' pagare la marina m… -

Ultime Notizie dalla rete : Aeronautica Militare Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare fino a mercoledì 12 Agosto Stretto web L’ Aeronautica Militare Italiana verso il Libano

Le esplosioni nella città di Beirut di questi giorni, vedono l’ intervento dell’ Aeronautica Militare Italiana, per il sostegno militare contro le minacce chimiche, e per gli aiuti umanitari, alla pop ...

A Beirut primo di due C-130J dell'aeronautica italiana con aiuti

Roma, 6 ago. (askanews) - Il primo di due C-130J dell'Aeronautica Militare ha effettuato il trasporto di aiuti umanitari forniti dalla Protezione Civile alla città di Beirut. Il C-130J della 46^ Briga ...

Le esplosioni nella città di Beirut di questi giorni, vedono l’ intervento dell’ Aeronautica Militare Italiana, per il sostegno militare contro le minacce chimiche, e per gli aiuti umanitari, alla pop ...Roma, 6 ago. (askanews) - Il primo di due C-130J dell'Aeronautica Militare ha effettuato il trasporto di aiuti umanitari forniti dalla Protezione Civile alla città di Beirut. Il C-130J della 46^ Briga ...