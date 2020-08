Koulibaly: ” Mi fecero il verso della scimmia, volevo smettere” (Di venerdì 7 agosto 2020) Koulibaly, centrale difensivo del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Uefa contro il fenomeno del razzismo. “La prima volta che ho avuto esperienza mi fecero il verso della scimmia. Pensai di aver fatto qualcosa di sbagliato, volevo smettere. Per fortuna arrivai a capire che il problema non ero io ma chi mi faceva quei versi. Le persone devono capire che l’identità di una persona non è l’aspetto esteriore, bisogna capire cosa c’è dentro”. Foto: twitter Napoli L'articolo Koulibaly: ” Mi fecero il verso della scimmia, volevo smettere” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

