Kim Rossi Stuart protagonista di “Cosa sarà” di Francesco Bruni, film di chiusura della 15ma edizione della Festa del Cinema di Roma (Di venerdì 7 agosto 2020) L’attore Romano Kim Rossi Stuart sara’ il protagonista del film “Cosa sarà”, di Francesco Bruni, film di chiusura della quindicesima edizione della Festa del Cinema di Roma che si svolgerà dal 15 al 25 ottobre 2020 all’Auditorium Parco della Musica. Lo ha annunciato il Direttore Artistico Antonio Monda, d’intesa con Laura Delli Colli, Presidente della Fondazione Cinema per Roma, e Francesca Via, Direttore Generale. Quest’anno la ... Leggi su romadailynews

