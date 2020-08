Katia, mamma dopo 50 arresti cardiaci: "Francesco mi ha ridato la vita" (Di venerdì 7 agosto 2020) È sopravvissuta a 50 arresti cardiaci: Katia Contiguglia, 32enne romana, è miracolosamente sopravvissuta anche al parto di Francesco, che oggi ha 8 mesi. Il Corriere della Sera racconta la storia del suo problema di salute, ad oggi senza spiegazione, che però non gli ha impedito di conoscere il suo secondo figlio: “Francesco mi ha ridato il futuro”. Per la donna, già mamma di Erika, 2 anni e mezzo, i problemi iniziano il 31 marzo del 2018. «Mi sono svegliata la mattina e ho sentito subito che qualcosa non andava. Eravamo in vacanza a Napoli a casa dei miei suoceri. Sono svenuta. Fabio era vicino a me. Mi ha salvata mia suocera che aveva seguito proprio la settimana prima un corso di primo soccorso e aveva imparato ... Leggi su huffingtonpost

È sopravvissuta a 50 arresti cardiaci: Katia Contiguglia, 32enne romana, è miracolosamente sopravvissuta anche al parto di Francesco, che oggi ha 8 mesi. Il Corriere della Sera racconta la storia del ...

