Karina Cascella, lo ha fatto anche lei. Via il pezzo sopra, bollori in piscina (Di venerdì 7 agosto 2020) Il bel volto di Karina Cascella, e la sua lingua schietta, saranno per sempre collegati al programma Uomini e Donne. Maria De Filippi, da esperta talent scout come il marito Maurizio Costanzo, ha subito notato il pungente carisma della donna e non ha potuto fare a meno di lei nel suo ventennale dating show per coppie, in onda da sempre su Canale Cinque. Nel famoso studio televisivo di Uomini e Donne Karina Cascella sedeva, in veste di velenosa e brillante opinionista, accanto a Gianni Sperti. I due vantano una grandissima amicizia, che dura ormai da molti anni, e che per un periodo sembrava conclusa. Il pubblico italiano si era convinto che i due volti televisivi avessero litigato per qualche strano motivo, ma si trattava solo delle classiche voci di corridoio del gossip. Ci ha pensato la diretta interessata, oggi ... Leggi su tuttivip

Karina Cascella col compagno in piscina ad Ibiza è magia, l’accusa: «Non dovevi fare vacanze in Italia?»

Baci al tramonto, abbracci calorosi e una magia particolare che ci si augura possa durare per sempre: Karina Cascella e il compagno si lasciano andare alla calda luce del sole di Ibiza. Vacanze isolan ...

