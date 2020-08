Juventus, Sky: “Primi segnali per Inzaghi, ma Tare e Lotito l’hanno blindato” (Di sabato 8 agosto 2020) “Nei giorni scorsi qualche primo segnale nei confronti di Simone Inzaghi c’è stato, nessuna trattativa ovviamente anche se Tare e Lotito lo hanno blindato alla Lazio”. Queste le parole dell’esperto di calciomercato di Sky Sport , Luca Marchetti, al termine del match tra Juventus e Lione che ha sancito l’eliminazione dai bianconeri agli ottavi di finale della Champions League con la panchina di Maurizio Sarri che comincia a traballare. “Quando si saprà la decisione della Juventus? La stagione comincerà intorno al 25 agosto, noi crediamo che questo fine settimana sarà di riflessioni”, ha concluso. Leggi su sportface

