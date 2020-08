Juventus, Sarri può contare su Dybala: l’argentino convocato per il match di Champions con il Lione (Di venerdì 7 agosto 2020) La Juventus e Maurizio Sarri possono tirare un sospiro di sollievo, Paulo Dybala ha recuperato per il match in programma questa sera contro il Lione, in cui i bianconeri andranno a caccia del pass per la Final Eight di Champions League. Emilio Andreoli/Getty ImagesL’allenatore toscano ha inserito la Joya nell’elenco dei convocati diramato questa mattina, sciogliendo dunque l’ultimo dubbio sul suo impiego. Questi i calciatori a disposizione di Maurizio Sarri per Juve-Lione: ‘Szczesny, Pinsoglio, Buffon, Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani, Demiral, Pjanic, Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur, Muratore, Ronaldo, Dybala, Cuadrado, Higuain, Bernardeschi, Olivieri’.L'articolo ... Leggi su sportfair

