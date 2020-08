Juventus, presentata la nuova maglia da trasferta 2020/2021 (FOTO) (Di venerdì 7 agosto 2020) La Juventus ha svelato la maglia da trasferta: il kit pensato da Adidas per la stagione 2020/2021 vede una divisa con un’estetica contemporanea ispirata al mondo dell’arte. Disponibile in un completo colore night indigo, con un tocco di blu ed eleganti dettagli di argento, tra cui le tre strisce, il logo del club e gli sponsor. Strisce dipinte anche nella maglia e nelle maniche, proprio come la maglia da casa. Ecco di seguito la FOTO. 🔵⌚ UN GRANDE AMORE LASTS FOREVER Ecco la nuova maglia Away Juve 2020/21! https://t.co/xvwmQZybR7 pic.twitter.com/2DEryl8e7k — VecchiaSignora.com (@forumJuventus) August 7, 2020 Leggi su sportface

