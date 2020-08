Juventus, presentata la maglia “Away” per la stagione 2020/21 (Di venerdì 7 agosto 2020) Dopo la maglia “Home”, turno di presentazione per la “Away” in casa Juventus in vista della stagione 2020/21: il colore predominante è l’indaco Il connubio tra calcio e arte è il tema portante delle nuove divise della Juventus per la stagione 2020/21 e se già nella maglia Home, presentata lo scorso 30 luglio, trova un’evidente espressione con le strisce proposte come un’unica pennellata, anche nel kit da trasferta sono presenti le stripes dipinte nella maglia e nelle maniche. Così il club bianconero ha introdotto la nuova maglia Away, presentata ufficialmente sui canali ufficiali alla vigilia della sfida ... Leggi su zon

