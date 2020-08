Juventus penalizzata dagli episodi, ma nessun alibi: il Lione strappa il pass per i quarti (Di venerdì 7 agosto 2020) Niente Final Eight di Champions League per la Juventus, eliminata dopo il 2-1 ai francesi di Garcia (vittoriosi 1-0 in casa) nel ritorno degli ottavi di finale. Allo Stadium apre il rigore di Depay (fallo di Bernardeschi su Aouar), rimedia Cristiano Ronaldo sempre dal dischetto prima dell’intervallo. Lo stesso CR7 si ripete nella ripresa con un gran sinistro. Dentro anche Dybala (ricaduta dall’infortunio per lui) per l’assalto finale, ma non basta: addio Lisbona per Sarri, finisce qui la stagione della Juventus Pochi alibi per la Vecchia Signora che paga soprattutto la partita persa all’andata e stasera, anche con tutte le attenuanti del caso, non è riuscita a ribaltarla. A Parte Ronaldo non c’è stato nessuno che si sia preso una singola responsabilità, fatta eccezione ... Leggi su sportface

Moixus1970 : RT @sportface2016: #Juventus Vecchia Signora penalizzata dagli episodi, ma nessun alibi per #Sarri: il #Lione strappa il pass per i quart… - sportface2016 : #Juventus Vecchia Signora penalizzata dagli episodi, ma nessun alibi per #Sarri: il #Lione strappa il pass per i… - Jorgeg99 : RT @JuvMania: La #Juventus abbandona la Champions League, penalizzata dal gol subito all'andata e dal rigore inesistente al ritorno. #JuveL… - Giamba8_ : Penalizzata da qualche singolo(Cuadrado e Higuain su tutti), la Juventus domina con un super CR7 e una super partit… - JuvMania : La #Juventus abbandona la Champions League, penalizzata dal gol subito all'andata e dal rigore inesistente al ritor… -