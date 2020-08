Juventus, Nedved: “Giorno del giudizio per Sarri? Verremo valutati per tutta la stagione” (Di venerdì 7 agosto 2020) “Se è il giorno del giudizio? Dipende, difficile da dire. La valutazione deve essere fatta su una stagione, così verranno valutati giocatori, allenatore e dirigenti. Rimaniamo concentrati sulla partita e per il passaggio del turno che sarà molto difficoltoso visto che siamo sotto 1-0”. Lo ha detto il vicepresidente della Juventus, Pavel Nedved, nell’immediata vigilia di Juventus-Lione, match valevole per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2019/2020. “Bisogna essere uniti stasera tutti quanti e dare qualcosina in più – ha proseguito il numero due del club bianconero ai microfoni di Sky Sport – A fine campionato ci sono mancate le motivazioni e non batti nessuno, questo ovviamente stasera non può accadere. Ho ... Leggi su sportface

