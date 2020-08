Juventus-Lione, Zwayer horror: due rigori folli, inadatto e senza giustificazioni (Di venerdì 7 agosto 2020) Si chiude in parità sul punteggio di 1-1 un primo tempo ricco di emozioni all’Allianz Stadium, nel match tra Juventus e Lione, valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2019/2020. La gara, sin qui, è stata decisa da due episodi verificatisi nelle aree di rigore delle due formazioni in campo, nelle quali il direttore di gara Felix Zwayer si è dimostrato totalmente inadatto ad arbitrare una partita di grandissima importanza ed estrema delicatezza, concedendo due calci di rigore praticamente inesistenti. Al 12′, infatti, Rodrigo Bentancur si rende protagonista di un entrata ai danni dell’attaccante francese Aouar, prendendo soltanto il pallone in maniera pulita, ma prima l’arbitro indica il dischetto e poi il Var conferma il penalty; dagli undici metri ... Leggi su sportface

