Juventus-Lione streaming e probabili formazioni: dove vederla (Di venerdì 7 agosto 2020) Juventus-Lione: i campioni d’Italia cercano la rimonta sui francesi nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League La Juventus campione d’Italia cerca la rimonta nel ritorno degli ottavi di Champions League che la vede opposta all’Olympique Lione di Rudi Garcia all’Allianz Stadium. La gara di andata al Parc OL si era conclusa con un successo di misura dei francesi per 1-0 grazie alla rete di Tousart al 31′. Juventus-Lione: la partita si giocherà venerdì 7 agosto 2020, a porte chiuse, nello scenario dell’Allianz Stadium di Torino, con fischio d’inizio previsto per le ore 21.00. Juventus-Lione sarà trasmessa in tv in diretta da Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del ... Leggi su calcionews24

juventusfc : Ci siamo. La #UCL sta per tornare. #JuveOL, -1. #FinoAllaFine - juventusfc : La conferenza stampa di Mister #Sarri e @bonucci_leo19 inizia in questo momento all'Allianz Stadium! LIVE… - romeoagresti : Qui Continassa: la #Juve si prepara per il Lione // Juventus prepare for OL ?????? #JuveOL @GoalItalia - juvemyheart : RT @Collimasoni: “La Juve dovrà dimenticare le sue ansie difensive. Il centrocampo dovrà difendere. Gli attaccanti dovranno rincorrere gli… - rosalinobove : RT @Vatenerazzurro1: Dagli sceneggiatori di Juventus Barça 1-3 e Juventus Real Madrid 1-4 questa sera in anteprima europea Juventus Lione... -