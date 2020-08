Juventus-Lione, Sarri: “Grande partita. Domande sul futuro? Offensive, rispetterò il contratto” (Di sabato 8 agosto 2020) “Mi aspettavo meno, abbiamo fatto una grande partita. Abbiamo dovuto spendere tantissime energie per rientrare in partita. La squadra in questi giorni si è rigenerata, i ragazzi hanno dato tutto. Se dobbiamo dare delle responsabilità, allora siamo usciti per il primo tempo dell’andata. Ci dispiace tantissimo, ma è stata una buona partita. Avere Dybala e Douglas Costa ci poteva dare delle armi in più”. Lo ha dichiarato il tecnico della Juventus Maurizio Sarri dopo l’eliminazione in Champions League per mano del Lione. “Se da domani si riprogramma il futuro? Penso che i dirigenti siano in grado di fare delle valutazioni ampie – spiega a Sky Sport l’allenatore bianconero – mi sembrano ... Leggi su sportface

