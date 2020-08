Juventus-Lione, programma e telecronisti Sky e Mediaset ritorno ottavi Champions League (Di venerdì 7 agosto 2020) Il programma e i telecronisti su Sky e Mediaset di Juventus-Lione, match valido per il ritorno degli ottavi di Champions League 2019/2020. I bianconeri cercheranno di rimontare l’1-0 con cui si è chiusa a febbraio la sfida di andata in terra francese, ma gli ospiti si difenderanno per estromettere una delle candidate alla vittoria finale. Calcio d’inizio alle ore 21 di venerdì 7 agosto, chi avrà la meglio? Juventus-Lione sarà visibile in diretta tv in pay su Sky Sport Uno con la telecronaca di Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani e in chiaro su Canale 5 con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Aldo Serena. Leggi su sportface

