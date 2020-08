Juventus-Lione, le probabili formazioni: Cuadrado, terzino o ala? (Di venerdì 7 agosto 2020) Juventus-Lione, le probabili formazioni – Conquistata l’Italia, ora c’è da fare lo stesso per l’Europa. Secondo round degli ottavi per i bianconeri, che devono ribaltare l’1-0 dei francesi dell’andata. L’eliminazione vorrebbe dire, per forza di cose, fallimento in questa competizione. Ma come deciderà di giocarsela il tecnico Maurizio Sarri? Il dubbio, espresso anche in conferenza ieri, è sulla posizione di Cuadrado. Ci sarà, ma non si sa se basso o alto? E cioè, se ala o terzino. Nel primo caso, sarà Danilo ad occupare il suo posto, nel secondo Bernardeschi. Torna Pjanic in cabina di regia e ci sarà Higuain al centro con Dybala in panchina in quanto non al ... Leggi su calcioweb.eu

juventusfc : Ci siamo. La #UCL sta per tornare. #JuveOL, -1. #FinoAllaFine - juventusfc : La conferenza stampa di Mister #Sarri e @bonucci_leo19 inizia in questo momento all'Allianz Stadium! LIVE… - juventusfc : FOCUS ?? I Nostri avversari di venerdì! ?? @OL ?? - gizzo97 : RT @Gazzetta_it: #Champions, #Sarri: 'Ultima gara con la #Juve? No, i nostri dirigenti non sono dilettanti' #ucl #Juventus-Lione https://t.… - toysblogit : Champions League: Juventus-Lione stasera in diretta su Canale 5 e su Sky -