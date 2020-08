Juventus-Lione, le formazioni ufficiali: dentro Higuain e fuori Dybala (Di venerdì 7 agosto 2020) Juventus e Lione si affrontano stasera nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Maurizio Sarri lascia in panchina Dybala e schiera titolare Higuain, mentre Rudi Garcia schiera la propria squadra col 3-5-2.LE formazionicaption id="attachment 983635" align="alignnone" width="594" Cristiano Ronaldo Sarri (getty images)/captionLa Juventus di Maurizio Sarri si affida al tridente Bernardeschi-Higuain-Cristiano Ronaldo per tentare di superare il turno di Champions League, invece i francesi con un solido 3-5-2 cercheranno di contenere l'ondata offensiva dei bianconeri.Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Higuain, Cristiano ... Leggi su itasportpress

juventusfc : Ci siamo. La #UCL sta per tornare. #JuveOL, -1. #FinoAllaFine - juventusfc : La conferenza stampa di Mister #Sarri e @bonucci_leo19 inizia in questo momento all'Allianz Stadium! LIVE… - juventusfc : E' iniziato il prepartita di #JuveOL nella sezione @JuventusTV di sito e App! SCALDIAMO I MOTORI INSIEME!… - tangoverotwit : Qual è il tuo animale preferito? 1) o' ciuccio 2) zebra 3) stasera o' lione #ForzaNapoliSempre #Napoli…

