Juventus Lione, l’arbitro del match coinvolto nello scandalo scommesse (Di venerdì 7 agosto 2020) Juventus Lione- Spunta un clamoroso retroscena sull’arbitro di questa sera designato a dirigere il match in programma allo Stadium. Secondo quanto riportato dalla Repubblica, Felix Zwayer è stato coinvolto nello scandalo calcio-scommesse che ha spaventato la Germania nel 2004. Il fischietto avrebbe condizionato, in cambio di soldi, delle gare di seconda divisione nelle vesti di guardalinee. Juventus Lione: l’arbitro ha un precedente per calcio-scommesse Secondo la Federazione, il comportamento di Zwayer, che avrebbe ricevuto 300 mila Euro, sarebbe stato ritenuto antisportivo. Su di lui sono state aperte delle indagini, è stata perquisita la sua abitazione ma non è mai emerso qualcosa di ... Leggi su juvedipendenza

