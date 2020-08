Juventus-Lione, la gioia di Garcia: “La sconfitta più bella. Fiero dei ragazzi” (Di sabato 8 agosto 2020) Il Lione ottiene il tanto ambito passaggio del turno in Champions League.Nonostante la sconfitta maturata questa sera contro la Juventus, i les gones possono sorridere per il passaggio del turno. Una gara tanto sofferta quanto emozionante per la compagine di Rudi Garcia che elimina la compagine bianconera campione d'Italia. Proprio il tecnico del Lione, intervenuto a Sky, ha detto la sua al termine del match: "Stasera abbiamo fatto una cosa davvero forte, passare il turno con la Juve è un exploit. Il risultato dell'andata è stato davvero importante e dopo l'1-0 di stasera abbiamo accumulato un bel vantaggio. Il pari a fine primo tempo ci ha fatto un po' male, nella ripresa Ronaldo ha fatto un gol fantastico ma mi è piaciuto il fatto che siamo rimasti sempre calmi, anche i giocatori ... Leggi su mediagol

juventusfc : Ci siamo. La #UCL sta per tornare. #JuveOL, -1. #FinoAllaFine - juventusfc : E' iniziato il prepartita di #JuveOL nella sezione @JuventusTV di sito e App! SCALDIAMO I MOTORI INSIEME!… - juventusfc : La conferenza stampa di Mister #Sarri e @bonucci_leo19 inizia in questo momento all'Allianz Stadium! LIVE… - KillerJoe67 : RT @Eurosport_IT: 2010: Real Madrid out con il Lione 2020: Juventus out con il Lione Per la prima volta dopo 10 anni, #Cristiano non prend… - sebvaiveloce : Juventus-Lione mi ha fatto capire che anche quest’anno non vinceranno la Champions (Garcia) -