Juventus-Lione, i convocati di Sarri: Dybala c’è (Di venerdì 7 agosto 2020) La Juventus, tramite il suo profilo ufficiale di Twitter, ha diramato l’elenco dei convocati: Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon. Difensori: Chiellini, de Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani, Demiral. Centrocampisti: Pjanic, Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur, Muratore. Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Cuadrado, Higuain, Bernardeschi, Olivieri. Foto: twitter Juventus L'articolo Juventus-Lione, i convocati di Sarri: Dybala c’è proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

