Juventus-Lione, i bianconeri tentano la rimonta all’Allianz Stadium per proseguire in Champions. Orario e dove vederla (Di venerdì 7 agosto 2020) Tornano le notti di Champions per la Juventus di Maurizio Sarri. Tornano con una partita in salita, visto che all’Allianz Stadium arriva un Lione forte dell’1 a 0 dell’andata degli ottavi di finale, con i bianconeri che per accedere alle final eight dovranno ribaltare il risultato del Parc Olympique Lyonnais. Archiviata la pratica Scudetto, la Torino bianconera punta all’obiettivo che negli scorsi anni è solo riuscita a sfiorare e che manca in bacheca dalla stagione ’95-’96. Smaltite le fatiche del campionato, Sarri si affida alla formazione tipo, anche se non potrà contare dall’inizio su Paulo Dybala, recuperato in extremis dal problema muscolare al quadricipite della coscia sinistra, che nel finale di stagione ha rappresentato l’arma in ... Leggi su ilfattoquotidiano

