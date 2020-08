Juventus-Lione, Garcia ai romanisti: “Finalmente ce l’abbiamo fatta” (Di sabato 8 agosto 2020) “Ho un messaggio per la Roma e i romanisti: ce l’abbiamo fatta!”. Con questa battuta Rudi Garcia chiude la conferenza stampa di Juventus-Lione, match di ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2019/2020 terminato con il punteggio di 2-1 in favore dei bianconeri che però ha permesso ai francesi di staccare il pass per i quarti di finale. Un grande risultato ottenuto all’Allianz Stadium, teatro di mille battaglie quando Rudi Garcia sedeva sulla panchina giallorossa con il famoso violino suonato per alcune decisioni arbitrali discutibili. Leggi su sportface

