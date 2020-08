Juventus-Lione di Champions League in TV e in streaming (Di venerdì 7 agosto 2020) Per passare il turno la Juventus dovrà ribaltare la sconfitta dell'andata e può soltanto vincere: le probabili formazioni e i link per seguirla in diretta dalle 21 anche in chiaro Leggi su ilpost

