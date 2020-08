Juventus Lione Champions League: streaming, diretta, formazioni (Di venerdì 7 agosto 2020) Si gioca oggi la partita tra Juventus e Lione, valida per gli ottavi della Champions League: vedere in streaming, diretta tv, formazioni probabili. Dopo aver vinto uno dei campionati più sofferti degli ultimi anni, il nono consecutivo, anche per la Juventus è arrivato il momento di pensare alle competizioni europee e in particolare alla Champions … Leggi su viagginews

juventusfc : Ci siamo. La #UCL sta per tornare. #JuveOL, -1. #FinoAllaFine - juventusfc : La conferenza stampa di Mister #Sarri e @bonucci_leo19 inizia in questo momento all'Allianz Stadium! LIVE… - juventusfc : E' iniziato il prepartita di #JuveOL nella sezione @JuventusTV di sito e App! SCALDIAMO I MOTORI INSIEME!… - SimoInter1908 : @lautarvo Tra Juventus e Lione c’è una galassia, noi siamo più forti del Leverkusen ma non c’è un oceano tra noi e loro - 11contro11 : #Juventus-Lione, le formazioni ufficiali: Dybala in panchina #OlympiqueLione #ChampionsLeague #11contro11 -