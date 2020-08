Juventus-Lione, bivio Sarri: il piano di Agnelli e la verità sul futuro della panchina (Di venerdì 7 agosto 2020) Sarri Juventus- Prova del nove e punto interrogativo sul futuro di Sarri sulla panchina della Juventus. La sfida contro il Lione di questa rappresenterà un vero e proprio crocevia sul futuro del tecnico toscano e sulla panchina bianconera. Come rivelato dallo stesso tecnico in conferenza stampa: “La società ha già preso la sua decisione a prescindere dall’esito della sfida contro il Lione“. Parole chiare e pronunciate senza paura, ma la sensazione è che tutto resti ancora in bilico. Sarri Juventus: 2 motivi per andare avanti, 1 motivo per dire basta! Una stagione altalenante, scandita da diversi punti di ... Leggi su juvedipendenza

juventusfc : Ci siamo. La #UCL sta per tornare. #JuveOL, -1. #FinoAllaFine - juventusfc : La conferenza stampa di Mister #Sarri e @bonucci_leo19 inizia in questo momento all'Allianz Stadium! LIVE… - romeoagresti : Qui Continassa: la #Juve si prepara per il Lione // Juventus prepare for OL ?????? #JuveOL @GoalItalia - fadebellis : RT @_ThousandN: Se stasera la Juventus elimina il Lione, regalo una Play Station 5 a chi RT questo tweet. #JuveOL - Pall_Gonfiato : #Sarri sotto esame questa sera con il #Lione -