Juventus-Lione 2-1, le pagelle di CalcioWeb: Ronaldo come Copperfield, Bernardeschi smemorato di Collegno [FOTO] (Di venerdì 7 agosto 2020) Juventus-Lione, le pagelle – La Juve vince 2-1 contro il Lione, ma in virtù della sconfitta dell’andata in Francia abbandona prematuramente la Champions League. Non basta la doppietta di Cristiano Ronaldo, un lampo in mezzo al buio della squadra di Sarri. Bene Aouar e il giovane Caqueret per la squadra di Garcia, che affronterà ai quarti il Manchester City. In alto la FOTOGALLERY. Juventus-Lione, le pagelle di CalcioWeb Juventus (4-3-3):Szczesny 6 – Il Lione, in fin dei conti, punge poco. Il portiere polacco vive una serata tranquilla, poi decide di provare un’uscita azzardata e di mettere in difficoltà i suoi (che già lo erano ... Leggi su calcioweb.eu

juventusfc : Ci siamo. La #UCL sta per tornare. #JuveOL, -1. #FinoAllaFine - juventusfc : E' iniziato il prepartita di #JuveOL nella sezione @JuventusTV di sito e App! SCALDIAMO I MOTORI INSIEME!… - juventusfc : La conferenza stampa di Mister #Sarri e @bonucci_leo19 inizia in questo momento all'Allianz Stadium! LIVE… - burrito19721 : RT @Ruttosporc: Ricapitoliamo, il rigore del Lione per Sky è 'sgambetto involontario', quello della Juventus è 'è braccio attaccato al corp… - petersenjoe : Adesso il top sarebbe vedere nerazzurro vincere la #ChampionsLeague #Atalalanta #JuveOL #CR7 #Juventus #Lione -