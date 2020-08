Juventus, la Champions League resta tabù: Ronaldo non basta, passa il Lione (Di venerdì 7 agosto 2020) Non basta il solito Cristiano Ronaldo formato Champions: la Juventus di Maurizio Sarri saluta agli ottavi di finale la massima competizione europea per mano del Lione. Dopo l’1-0 per i francesi nella gara di andata, i bianconeri – sulla carta favoriti nel doppio confronto – vincono la gara di ritorno per 2-1 con una doppietta del fenomeno portoghese, ma non è sufficiente: passa ai quarti il Lione per effetto del gol segnato fuori casa. Il match: Ronaldo risponde a Depay I francesi si sono portati in vantaggio al 12esimo minuto con un rigore dell’attaccante olandese Memphis Depay. Pareggio sul finire del primo tempo, sempre dagli undici metri, di Ronaldo, su fallo di mano dello stesso Depay. CR7 a ... Leggi su open.online

