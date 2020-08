Juventus, Agnelli: “In Champions risultato deludente e ci prenderemo qualche giorno per fare valutazioni. Su Sarri…” (Di sabato 8 agosto 2020) Tanta amarezza nelle parole del presidente della Juventus Andrea Agnelli dopo l'eliminazione dalla Champions ad opera del Lione. Il dirigente bianconero ha parlato a 'Sky Sport': “Bilancio stagionale agrodolce, è stata una stagione difficilissima, abbiamo scritto una pagina di calcio fantastica vincendo il nono scudetto con Sarri, che è partito dal basso e ha fatto qualcosa di straordinario in Italia. In Champions League siamo delusi, è un risultato deludente per tutti. Se prima avevamo un sogno, oggi abbiamo un obiettivo -riporta Goal.com-. Uscire in questo modo col Lione ci deve lasciare tutti quanti delusi, ci prenderemo qualche giorno e faremo le ... Leggi su itasportpress

marcoconterio : ?? #Agnelli 'Ho fatto complimenti a Paratici, Nedved e Cherubini per quel che hanno fatto. E' un gruppo dirigente ch… - marcoconterio : ?? '#CristianoRonaldo resterà con noi, è un pilastro della #Juventus', dice #Agnelli a Sky - DiMarzio : #Juventus | #Agnelli: 'Quella partita mi ricorda da dove siamo partiti' - joker_vinc8 : RT @Ruttosporc: Andrea Agnelli: 'La Juventus è sui libri di scuola' 'Storia contemporanea, 2006, il caso Calciopoli' - cifra73 : RT @Ruttosporc: Andrea Agnelli: 'La Juventus è sui libri di scuola' 'Storia contemporanea, 2006, il caso Calciopoli' -